Лебедь пожертвовал всем ради своего ребенка — драматическая история из Винницкой области

Пожертвовал собой ради своего ребенка.

Эта история из Виннитчины заставила растаять не одно сердце.

Там селяне проверили целую спецоперацию, чтобы спасти лебедя, оставшегося зимовать на местном пруду вместе со своим птенцом.

Малыш не смог улететь в теплые края.

Так что верный отец не покинул своего детеныша.

Впрочем, пережить холода младшему не судилось. Также по теме: Лебедь великан остался один под покровом ночи - почему белый красавец оказался в опасности

Когда воду начало сковывать льдом, люди забили тревогу — белокрылый остался один.

Подобраться к нему самостоятельно селяне никак не могли, не помогли и профессиональные спасатели.

Так удалось ли освободить верную птицу из ледяного плена?

И что в таких случаях советуют специалисты?

Ох, и драматическая история!

Наша Татьяна Островщук расскажет ее сейчас.