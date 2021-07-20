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Video: Скамейку, которая так и манила к себе повес — киевлянка уничтожила пилой, не моргнув и глазом

В Киеве разгорелась война между пенсионеркой и пьянчужками, которые каждую ночь собирались под окнами многоэтажки. Что и взяла пилу и разрезала скамейку, которая так манила к себе повес.[read_more_news] Своим поступком женщина теперь гордится и говорит, что просила помощи в полицейских, но те были бессильны против хулиганов. Поэтому была вынуждена действовать самостоятельно. Как отреагировали на такое соседи и что делать полицейские с бабушкой, потому что теперь уже и ее внесли в список злостных хулиганов.

Скамейку, которая так и манила к себе повес — киевлянка уничтожила пилой, не моргнув и глазом
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В Киеве разгорелась война между пенсионеркой и пьянчужками, которые каждую ночь собирались под окнами многоэтажки.

Что и взяла пилу и разрезала скамейку, которая так манила к себе повес. Также по теме: Пенсионерка искала смерти и прыгнула в колодец - чудо под Полтавой

Своим поступком женщина теперь гордится и говорит, что просила помощи в полицейских, но те были бессильны против хулиганов.

Поэтому была вынуждена действовать самостоятельно.

Как отреагировали на такое соседи и что делать полицейские с бабушкой, потому что теперь уже и ее внесли в список злостных хулиганов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скамейку, которая так и манила к себе повес — киевлянка уничтожила пилой, не моргнув и глазом / 20.07.2021 20:20
20.07.2021 20:20

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