Скамейку, которая так и манила к себе повес — киевлянка уничтожила пилой, не моргнув и глазом

В Киеве разгорелась война между пенсионеркой и пьянчужками, которые каждую ночь собирались под окнами многоэтажки.

Что и взяла пилу и разрезала скамейку, которая так манила к себе повес. Также по теме: Пенсионерка искала смерти и прыгнула в колодец - чудо под Полтавой

Своим поступком женщина теперь гордится и говорит, что просила помощи в полицейских, но те были бессильны против хулиганов.

Поэтому была вынуждена действовать самостоятельно.

Как отреагировали на такое соседи и что делать полицейские с бабушкой, потому что теперь уже и ее внесли в список злостных хулиганов.