Киевскую двадцатиэтажку отапливают дровами — причины поражают

Никого не удивишь печкой в частном доме.

Но чтобы многоэтажки отапливались дровами.

А это 21-й век на улице.

Нанотехнологии, диджитализация и многие другие слова, которые трудно произнести.

А по факту – жители столичных высоток согреваются чем бог в топку пошлет! Также по теме: Известный украинский боксер попал в ДТП? Подборка аварий от Чрезвычайных новостей

Может, так жители решили сэкономить?

Но сами говорят – платят еще больше.

Да и экологи в шоке от количества грязного дыма.

Так в чем тогда секрет?

Я даже не знаю, как на это реагировать.

Ситуация за пределами здравого смысла.