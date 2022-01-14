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Video: Киевскую двадцатиэтажку отапливают дровами — причины поражают

Никого не удивишь печкой в частном доме. Но чтобы многоэтажки отапливались дровами. А это 21-й век на улице. Нанотехнологии, диджитализация и многие другие слова, которые трудно произнести. А по факту – жители столичных высоток согреваются чем бог в топку пошлет![read_more_news] Может, так жители решили сэкономить? Но сами говорят – платят еще больше. Да и экологи в шоке от количества грязного дыма. Так в чем тогда секрет? Я даже не знаю, как на это реагировать. Ситуация за пределами здравого смысла.

Киевскую двадцатиэтажку отапливают дровами — причины поражают
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Никого не удивишь печкой в частном доме.

Но чтобы многоэтажки отапливались дровами.

А это 21-й век на улице.

Нанотехнологии, диджитализация и многие другие слова, которые трудно произнести.

А по факту – жители столичных высоток согреваются чем бог в топку пошлет! Также по теме: Известный украинский боксер попал в ДТП? Подборка аварий от Чрезвычайных новостей

Может, так жители решили сэкономить?

Но сами говорят – платят еще больше.

Да и экологи в шоке от количества грязного дыма.

Так в чем тогда секрет?

Я даже не знаю, как на это реагировать.

Ситуация за пределами здравого смысла.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Киевскую двадцатиэтажку отапливают дровами — причины поражают / 14.01.2022 19:21
14.01.2022 19:21

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