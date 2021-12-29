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Video: Киевское кафе, в котором специально обученные дамы разводили парней на деньги, наконец-то закрыли

Деньги – буквально из воздуха! Заоблачные чеки! И это – за продукты из ближайшего супермаркета! Наконец-то закрыли печально известное кафе, в котором разводили ребят на деньги! Эта мошенническая схема пришла из России и была максимально простой: специально обученные дамы привлекают кавалеров в кафе, а там – разводят парней на деньги. [read_more_news] И представьте себе! Несколько месяцев продолжалось следствие, десятки человек написали заявления в полицию, а прикрыть лавочку едва удалось! Кем оказался организатор модной аферы? И сколько негодяи зарабатывали в день? Суммы – просто впечатляют.

Киевское кафе, в котором специально обученные дамы разводили парней на деньги, наконец-то закрыли
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Деньги – буквально из воздуха!

Заоблачные чеки! И это – за продукты из ближайшего супермаркета!

Наконец-то закрыли печально известное кафе, в котором разводили ребят на деньги!

Эта мошенническая схема пришла из России и была максимально простой: специально обученные дамы привлекают кавалеров в кафе, а там – разводят парней на деньги. Также по теме: "Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях - Эксклюзив

И представьте себе! Несколько месяцев продолжалось следствие, десятки человек написали заявления в полицию, а прикрыть лавочку едва удалось!

Кем оказался организатор модной аферы?

И сколько негодяи зарабатывали в день?

Суммы – просто впечатляют.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Киевское кафе, в котором специально обученные дамы разводили парней на деньги, наконец-то закрыли / 29.12.2021 20:10
29.12.2021 20:10

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