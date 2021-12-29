Киевское кафе, в котором специально обученные дамы разводили парней на деньги, наконец-то закрыли

Деньги – буквально из воздуха!

Заоблачные чеки! И это – за продукты из ближайшего супермаркета!

Наконец-то закрыли печально известное кафе, в котором разводили ребят на деньги!

Эта мошенническая схема пришла из России и была максимально простой: специально обученные дамы привлекают кавалеров в кафе, а там – разводят парней на деньги. Также по теме: "Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях - Эксклюзив

И представьте себе! Несколько месяцев продолжалось следствие, десятки человек написали заявления в полицию, а прикрыть лавочку едва удалось!

Кем оказался организатор модной аферы?

И сколько негодяи зарабатывали в день?

Суммы – просто впечатляют.