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Video: Киевлянин с револьвером штурмовал свалку в поисках ценных бумаг

Какие бешеные страсти бушуют на свалке. Кто мог бы подумать? Представьте, на столичном полигоне произошла стрельба! Незваный гость без всяких разрешений пытался прорваться внутрь. А когда несколько попыток проникнуть за забор оказались тщетными, киевлянин решил взять ворота штурмом с оружием в руках![read_more_news] Есть ли раненые? Что же такого чрезвычайно важного стрелок хотел найти среди хлама? И чем кончился его отчаянный прорыв? Александр Храпач пообщался с непосредственным участником загадочных событий.

Киевлянин с револьвером штурмовал свалку в поисках ценных бумаг
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Какие бешеные страсти бушуют на свалке.

Кто мог бы подумать?

Представьте, на столичном полигоне произошла стрельба!

Незваный гость без всяких разрешений пытался прорваться внутрь.

А когда несколько попыток проникнуть за забор оказались тщетными, киевлянин решил взять ворота штурмом с оружием в руках! Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Есть ли раненые?

Что же такого чрезвычайно важного стрелок хотел найти среди хлама?

И чем кончился его отчаянный прорыв?

Александр Храпач пообщался с непосредственным участником загадочных событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Киевлянин с револьвером штурмовал свалку в поисках ценных бумаг / 07.12.2021 19:12
07.12.2021 19:12

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