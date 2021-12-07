Киевлянин с револьвером штурмовал свалку в поисках ценных бумаг

Какие бешеные страсти бушуют на свалке.

Кто мог бы подумать?

Представьте, на столичном полигоне произошла стрельба!

Незваный гость без всяких разрешений пытался прорваться внутрь.

А когда несколько попыток проникнуть за забор оказались тщетными, киевлянин решил взять ворота штурмом с оружием в руках! Также по теме: Гасили всем лагерем - на свалке заживо сгорел годовалый ребенок

Есть ли раненые?

Что же такого чрезвычайно важного стрелок хотел найти среди хлама?

И чем кончился его отчаянный прорыв?

Александр Храпач пообщался с непосредственным участником загадочных событий.