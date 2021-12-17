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Video: Киевляне ошеломлены судейскими беспорядками! У детей снова пытаются забрать спорткомплекс

Зачем Киеву мощная спортивная база? Лучше все сравнить с землей и построить новый жилой комплекс! Казалось бы родителям и новым владельцам столичного спорткомплекса Восход таки удалось защитить тренировочную базу от рейдеров. Но судьба почти 2000 юных спортсменов снова под угрозой.[read_more_news] А все из-за решения одной судьи, которая уже во второй раз решила пересмотреть решение, а ведь его утвердили даже в Верховном суде! Неужели служитель Фемиды не понимает, что действует вопреки здравому смыслу и закону? Или ей уже не привыкать?

Киевляне ошеломлены судейскими беспорядками! У детей снова пытаются забрать спорткомплекс
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Зачем Киеву мощная спортивная база?

Лучше все сравнить с землей и построить новый жилой комплекс!

Казалось бы родителям и новым владельцам столичного спорткомплекса Восход таки удалось защитить тренировочную базу от рейдеров.

Но судьба почти 2000 юных спортсменов снова под угрозой. Также по теме: Украденный "Спорт": почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование

А все из-за решения одной судьи, которая уже во второй раз решила пересмотреть решение, а ведь его утвердили даже в Верховном суде!

Неужели служитель Фемиды не понимает, что действует вопреки здравому смыслу и закону?

Или ей уже не привыкать?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Киевляне ошеломлены судейскими беспорядками! У детей снова пытаются забрать спорткомплекс / 17.12.2021 20:07
17.12.2021 20:07

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