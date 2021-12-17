Киевляне ошеломлены судейскими беспорядками! У детей снова пытаются забрать спорткомплекс

Зачем Киеву мощная спортивная база?

Лучше все сравнить с землей и построить новый жилой комплекс!

Казалось бы родителям и новым владельцам столичного спорткомплекса Восход таки удалось защитить тренировочную базу от рейдеров.

Но судьба почти 2000 юных спортсменов снова под угрозой. Также по теме: Украденный "Спорт": почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование

А все из-за решения одной судьи, которая уже во второй раз решила пересмотреть решение, а ведь его утвердили даже в Верховном суде!

Неужели служитель Фемиды не понимает, что действует вопреки здравому смыслу и закону?

Или ей уже не привыкать?