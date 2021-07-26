Купил спорткар McLaren, а вот ездить почему-то не научился! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Феерическая ДТП в Киеве, дорогущий спорткар мчался по улице и не вписался между двумя машинами и притерся с кроссовером.

Очевидцы сбежались посмотреть на этого непутевого водителя, купил Макларен, а вот ездить почему-то не научился.

А в Бердянске прямо во время движения загорелась маршрутка, в салоне было полным-полно пассажиров.

Страшно даже представить, какой стресс пережили те несчастные люди.

В Кропивницком копы натолкнулись на пьяного в дым водителя, мужчина выписывал зигзаги по улице, но убеждал, что трезв.

Впрочем, патрульных оказалось не так легко обвести вокруг пальца.

Вы только посмотрите, какие неадекваты гоняют по дорогам.