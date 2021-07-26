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Video: Купил спорткар McLaren, а вот ездить почему-то не научился! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Феерическая ДТП в Киеве, дорогущий спорткар мчался по улице и не вписался между двумя машинами и притерся с кроссовером. Очевидцы сбежались посмотреть на этого непутевого водителя, купил Макларен, а вот ездить почему-то не научился. А в Бердянске прямо во время движения загорелась маршрутка, в салоне было полным-полно пассажиров. Страшно даже представить, какой стресс пережили те несчастные люди. В Кропивницком копы натолкнулись на пьяного в дым водителя, мужчина выписывал зигзаги по улице, но убеждал, что трезв. Впрочем, патрульных оказалось не так легко обвести вокруг пальца. Вы только посмотрите, какие неадекваты гоняют по дорогам.

Купил спорткар McLaren, а вот ездить почему-то не научился! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Феерическая ДТП в Киеве, дорогущий спорткар мчался по улице и не вписался между двумя машинами и притерся с кроссовером.

Очевидцы сбежались посмотреть на этого непутевого водителя, купил Макларен, а вот ездить почему-то не научился.

А в Бердянске прямо во время движения загорелась маршрутка, в салоне было полным-полно пассажиров.

Страшно даже представить, какой стресс пережили те несчастные люди.

В Кропивницком копы натолкнулись на пьяного в дым водителя, мужчина выписывал зигзаги по улице, но убеждал, что трезв.

Впрочем, патрульных оказалось не так легко обвести вокруг пальца.

Вы только посмотрите, какие неадекваты гоняют по дорогам.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Купил спорткар McLaren, а вот ездить почему-то не научился! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 26.07.2021 19:57
26.07.2021 19:57

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