Ледяной апокалипсис в Украине — подробности климатической катастрофы

Скованные льдом тротуары, замерзшие машины, поваленные деревья и неслыханный аншлаг в травмпунктах – настоящий ледяной апокалипсис в Николаеве!

Не успели люди оправиться от снегопада, как полил ледяной дождь, температура держится около нуля, и мелкие капли замерзают, как только попадают на поверхность. Также по теме: По колено в белой сказке - зима наконец-то докатилась и до Юга Украины

Машины — буксуют, ветки деревьев — ломаются, лед обрывает провода, а пешеходы — валятся, как кегли, и количество травмированных уже перевалило за сотню.

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