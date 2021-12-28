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Video: Ледяной апокалипсис в Украине — подробности климатической катастрофы

Скованные льдом тротуары, замерзшие машины, поваленные деревья и неслыханный аншлаг в травмпунктах – настоящий ледяной апокалипсис в Николаеве! Не успели люди оправиться от снегопада, как полил ледяной дождь, температура держится около нуля, и мелкие капли замерзают, как только попадают на поверхность. [read_more_news] Машины - буксуют, ветки деревьев - ломаются, лед обрывает провода, а пешеходы - валятся, как кегли, и количество травмированных уже перевалило за сотню. Репортаж о климатической катастрофе: посмотрите, на что теперь похожа наша зима!

Ледяной апокалипсис в Украине — подробности климатической катастрофы
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Скованные льдом тротуары, замерзшие машины, поваленные деревья и неслыханный аншлаг в травмпунктах – настоящий ледяной апокалипсис в Николаеве!

Не успели люди оправиться от снегопада, как полил ледяной дождь, температура держится около нуля, и мелкие капли замерзают, как только попадают на поверхность. Также по теме: По колено в белой сказке - зима наконец-то докатилась и до Юга Украины

Машины — буксуют, ветки деревьев — ломаются, лед обрывает провода, а пешеходы — валятся, как кегли, и количество травмированных уже перевалило за сотню.

Репортаж о климатической катастрофе: посмотрите, на что теперь похожа наша зима!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ледяной апокалипсис в Украине — подробности климатической катастрофы / 28.12.2021 20:24
28.12.2021 20:24

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