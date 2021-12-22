Кровавый финал празднования Дня рождения – что известно о двойном убийстве в Днепре

Кровавое месиво вместо лиц и зверски разорванные ножом два бездыханных тела — прямо под школьным забором.

Дикое двойное убийство в Днепре.

Под теплотрассой прямо у одной из городских школ утром случайные прохожие натолкнулись на двух замученных до смерти мужчин — с разбитыми от побоев костями, кучей хаотических ножевых ранений и обезображенных до неузнаваемости. Также по теме: Жестокое убийство скупщика янтаря - юные парни услышали свой приговор в суде

Кровавую экзекуцию палачи завершили огромным куском бетонной плиты.

Большим куском обессиленным жертвам нанесли контрольный удар.

Погибшими оказались местные бездомные, мирно спавшие на теплотрассе.

Кто же устроил над ними такую ​​садистскую расправу, да еще и возле школы?

За что? Наши журналисты уже знают ошеломляющий мотив целой компании совсем молодых убийц.