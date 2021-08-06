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Video: В Мелитополе ревнивец переехал машиной голову своей любимой

Ссора влюбленных закончилась трагедией. На Запорожье ревнивец переехал машиной голову своей любимой. От полученных травм она погибла. [read_more_news] Вместо того чтобы вызвать скорую, человек решает бежать. Что же стало причиной такого жестокого убийства. На месте событий были наши журналисты.

В Мелитополе ревнивец переехал машиной голову своей любимой
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Ссора влюбленных закончилась трагедией.

На Запорожье ревнивец переехал машиной голову своей любимой.

От полученных травм она погибла. Также по теме: Мужчина за рулем трижды переехал экс-любовницу - звериная месть за разрыв отношений в Днепре

Вместо того чтобы вызвать скорую, человек решает бежать.

Что же стало причиной такого жестокого убийства.

На месте событий были наши журналисты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Мелитополе ревнивец переехал машиной голову своей любимой / 06.08.2021 19:49
06.08.2021 19:49

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