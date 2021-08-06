В Мелитополе ревнивец переехал машиной голову своей любимой

Ссора влюбленных закончилась трагедией.

На Запорожье ревнивец переехал машиной голову своей любимой.

От полученных травм она погибла. Также по теме: Мужчина за рулем трижды переехал экс-любовницу - звериная месть за разрыв отношений в Днепре

Вместо того чтобы вызвать скорую, человек решает бежать.

Что же стало причиной такого жестокого убийства.

На месте событий были наши журналисты.