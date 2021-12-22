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Video: Кровавые разборки в Киевском СИЗО – в платной камере едва не убили вип-подозреваемого

Кровавые разборки в Киевском СИЗО. Там в платной камере чуть не убили вип-подозреваемого. На мужчину набросился сокамерник, как только арестант вошел в комнату. [read_more_news] Резал свою жертву с бесчеловечной жестокостью. Почему напал, где взял нож, почему защитники не сомневаются, что все происходило с согласия руководства СИЗО.

Кровавые разборки в Киевском СИЗО – в платной камере едва не убили вип-подозреваемого
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Кровавые разборки в Киевском СИЗО.

Там в платной камере чуть не убили вип-подозреваемого.

На мужчину набросился сокамерник, как только арестант вошел в комнату. Также по теме: Смотрящий за Лукьяновским СИЗО вышел на свободу - все о Кирилле Островском

Резал свою жертву с бесчеловечной жестокостью.

Почему напал, где взял нож, почему защитники не сомневаются, что все происходило с согласия руководства СИЗО.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кровавые разборки в Киевском СИЗО – в платной камере едва не убили вип-подозреваемого / 22.12.2021 20:11
22.12.2021 20:11

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