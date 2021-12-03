Кровавые посиделки друзей завершились убийством в Хмельницкой области

В поселке Смотрич до сих пор не могут отойти от шока.

Во дворе их односельчанина нашли мертвого мужчину.

Владелец дома сам вызвал скорую и умолял спасти несчастного. Также по теме: На Прикарпатье односельчане перессорились из-за денег, которые выделили на ликвидацию последствий стихии

Говорил, что не знает, кто с ним такое совершил.

Но, несмотря на все его старания и актерские способности, ему не удалось снять с себя подозрение.