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Video: Кровавые посиделки друзей завершились убийством в Хмельницкой области

В поселке Смотрич до сих пор не могут отойти от шока. Во дворе их односельчанина нашли мертвого мужчину. Владелец дома сам вызвал скорую и умолял спасти несчастного.[read_more_news] Говорил, что не знает, кто с ним такое совершил. Но, несмотря на все его старания и актерские способности, ему не удалось снять с себя подозрение.

Кровавые посиделки друзей завершились убийством в Хмельницкой области
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В поселке Смотрич до сих пор не могут отойти от шока.

Во дворе их односельчанина нашли мертвого мужчину.

Владелец дома сам вызвал скорую и умолял спасти несчастного. Также по теме: На Прикарпатье односельчане перессорились из-за денег, которые выделили на ликвидацию последствий стихии

Говорил, что не знает, кто с ним такое совершил.

Но, несмотря на все его старания и актерские способности, ему не удалось снять с себя подозрение.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кровавые посиделки друзей завершились убийством в Хмельницкой области / 03.12.2021 19:53
03.12.2021 19:53

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