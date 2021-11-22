Кровавая дуэль за женское сердце в Киеве — за безудержные чувства расплатился собственной жизнью

Безудержные чувства, за которые приходится расплачиваться собственной жизнью!

В киевской многоэтажке мужчины устроили дуэль!

Не поделили женщину сердца.

Сражались насмерть. Также по теме: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену - кровавое месиво в Днепре

И женщина, послушайте, даже не разнимала!

Очевидно, ждала, кто кого одолеет оппонента в этой кровавой бойне, чтобы в конце концов выбрать победителя.

Где теперь эта роковая соблазнительница?

Неужели ей ничего не будет за спровоцированное убийство?

И почему соседи говорят, что в этой квартире буквально поселилась смерть?