Кровавая баня в бабушкином доме — мужчина отблагодарил женщину за добро топором

Она давала деньги на сигареты и фактически спасала от голода, а он щедро за это отблагодарил.

Топором.

Настоящий ужас творился в маленькой деревне на Черниговщине.

Там к пенсионерке ворвался односельчанин и разрубил ей голову. Также по теме: Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви

Но за что же?

Представьте, чтобы не отдавать тысячу гривен долга!

После зверской расправы еще и вынес чужое добро – забрал у жертвы мобильный, старенький планшет и павербанк.

Вышли ли на след убийцы?

Почему все пенсионеры до сих пор дрожат ночью?

Александр Храпач узнал страшную правду.