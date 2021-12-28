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Video: Кровавая баня в бабушкином доме — мужчина отблагодарил женщину за добро топором

Она давала деньги на сигареты и фактически спасала от голода, а он щедро за это отблагодарил. Топором. Настоящий ужас творился в маленькой деревне на Черниговщине. Там к пенсионерке ворвался односельчанин и разрубил ей голову.[read_more_news] Но за что же? Представьте, чтобы не отдавать тысячу гривен долга! После зверской расправы еще и вынес чужое добро – забрал у жертвы мобильный, старенький планшет и павербанк. Вышли ли на след убийцы? Почему все пенсионеры до сих пор дрожат ночью? Александр Храпач узнал страшную правду.

Кровавая баня в бабушкином доме — мужчина отблагодарил женщину за добро топором
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Она давала деньги на сигареты и фактически спасала от голода, а он щедро за это отблагодарил.

Топором.

Настоящий ужас творился в маленькой деревне на Черниговщине.

Там к пенсионерке ворвался односельчанин и разрубил ей голову. Также по теме: Сосед с топором угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви

Но за что же?

Представьте, чтобы не отдавать тысячу гривен долга!

После зверской расправы еще и вынес чужое добро – забрал у жертвы мобильный, старенький планшет и павербанк.

Вышли ли на след убийцы?

Почему все пенсионеры до сих пор дрожат ночью?

Александр Храпач узнал страшную правду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кровавая баня в бабушкином доме — мужчина отблагодарил женщину за добро топором / 28.12.2021 20:02
28.12.2021 20:02

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