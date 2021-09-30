seach
ICTV - Разом краще

Video: Красавицы удовлетворяли похотливых клиентов — сеть девушек по вызову прикрыли по всей Украине

Бизнес с клубничкой: деньги горстями, презервативы упаковками. Но есть и обратная сторона медали - ответственность перед законом до длительного тюремного заключения. Винницкие правоохранители разоблачили сутенершу, которая организовала целую сеть притонов по Украине, где нанятые ею красавицы удовлетворяли похотливых клиентов. Как работал этот незаконный бизнес и кем оказалась эта предприимчивая дамочка, к которой неожиданно нагрянули мужчины с оружием и в бронежилетах?

Красавицы удовлетворяли похотливых клиентов — сеть девушек по вызову прикрыли по всей Украине
0 Комментировать

Бизнес с клубничкой: деньги горстями, презервативы упаковками.

Но есть и обратная сторона медали — ответственность перед законом до длительного тюремного заключения.

Винницкие правоохранители разоблачили сутенершу, которая организовала целую сеть притонов по Украине, где нанятые ею красавицы удовлетворяли похотливых клиентов.

Как работал этот незаконный бизнес и кем оказалась эта предприимчивая дамочка, к которой неожиданно нагрянули мужчины с оружием и в бронежилетах?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Красавицы удовлетворяли похотливых клиентов — сеть девушек по вызову прикрыли по всей Украине / 30.09.2021 20:25
30.09.2021 20:25

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь