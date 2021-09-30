Красавицы удовлетворяли похотливых клиентов — сеть девушек по вызову прикрыли по всей Украине

Бизнес с клубничкой: деньги горстями, презервативы упаковками.

Но есть и обратная сторона медали — ответственность перед законом до длительного тюремного заключения.

Винницкие правоохранители разоблачили сутенершу, которая организовала целую сеть притонов по Украине, где нанятые ею красавицы удовлетворяли похотливых клиентов.

Как работал этот незаконный бизнес и кем оказалась эта предприимчивая дамочка, к которой неожиданно нагрянули мужчины с оружием и в бронежилетах?