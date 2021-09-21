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Video: Краденая земля для мажоров — побережье Черного моря дерибанят на глазах

Курортный сезон закрыли, уже и бархатный скоро закончится, а в Одесской области в разгаре - земельные войны. Мошенники так и норовят урвать себе лакомый кусочек земли на Черноморском побережье. А тем временем под удар попадают обычные жители курортной зоны.[read_more_news] В заливе до 10 семей могут остаться, простите, без туалетов! Ведь кто-то умудрился продать ту часть их земли, где расположены коммуникации! А вы уверены, что все ваши комнаты в доме или квартире до сих пор принадлежат вам? Будьте осторожны, ведь мошенники никого ни о чем не предупреждают. Они словно те привидения.

Краденая земля для мажоров — побережье Черного моря дерибанят на глазах
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Курортный сезон закрыли, уже и бархатный скоро закончится, а в Одесской области в разгаре — земельные войны.

Мошенники так и норовят урвать себе лакомый кусочек земли на Черноморском побережье.

А тем временем под удар попадают обычные жители курортной зоны. Также по теме: В Одесской области расстреляли супругов - кому мешали владельцы базы отдыха

В заливе до 10 семей могут остаться, простите, без туалетов!

Ведь кто-то умудрился продать ту часть их земли, где расположены коммуникации!

А вы уверены, что все ваши комнаты в доме или квартире до сих пор принадлежат вам?

Будьте осторожны, ведь мошенники никого ни о чем не предупреждают. Они словно те привидения.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Краденая земля для мажоров — побережье Черного моря дерибанят на глазах / 21.09.2021 20:19
21.09.2021 20:19

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