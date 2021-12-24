Котел убил хозяина в Запорожье — подробности взрыва

Неосмотрительность сгубила и жителя Новотаврического, что на Запорожье.

В частном доме взорвался котел.

Рвануло настолько мощно, что вдребезги рассыпалась и пристройка, где была установлена отопительная техника.

Под этими обломками и нашли хозяина. Также по теме: Выгоняла котенка с кухни и насадила на нож своего любовника? Подробности резни в Киеве

К сожалению, уже мертвого.

Не поверите, но в трагедии семья винит самого погибшего.

Что нужно знать, чтобы подобная трагедия не повторилась? Смотрите!