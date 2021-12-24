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Video: Котел убил хозяина в Запорожье — подробности взрыва

Неосмотрительность сгубила и жителя Новотаврического, что на Запорожье. В частном доме взорвался котел. Рвануло настолько мощно, что вдребезги рассыпалась и пристройка, где была установлена отопительная техника. Под этими обломками и нашли хозяина. [read_more_news] К сожалению, уже мертвого. Не поверите, но в трагедии семья винит самого погибшего. Что нужно знать, чтобы подобная трагедия не повторилась? Смотрите!

Котел убил хозяина в Запорожье — подробности взрыва
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Неосмотрительность сгубила и жителя Новотаврического, что на Запорожье.

В частном доме взорвался котел.

Рвануло настолько мощно, что вдребезги рассыпалась и пристройка, где была установлена отопительная техника.

Под этими обломками и нашли хозяина. Также по теме: Выгоняла котенка с кухни и насадила на нож своего любовника? Подробности резни в Киеве

К сожалению, уже мертвого.

Не поверите, но в трагедии семья винит самого погибшего.

Что нужно знать, чтобы подобная трагедия не повторилась? Смотрите!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Котел убил хозяина в Запорожье — подробности взрыва / 24.12.2021 20:23
24.12.2021 20:23

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