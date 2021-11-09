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Video: Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Плохие дела у тех, кому море по колено на дороге. От этих кадров просто перехватывает дыхание. Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков.[read_more_news] А некоторым в ста метрах от перехода, хочется перейти дорогу, чтобы оказаться под колесами. В столице мужчина одолевает восемь полос проспекта Победы, когда до отбойника оставалось несколько метров, его сносит Мерседес. В Черкассах водитель БМВ, как слепой, не видит ни светофора, ни машин, которые таранит на полном ходу! А на Сумщине водитель выпил лишнего и всадил трех друзей в грузовик - 18-летний товарищ скончался в железной мясорубке. Посмотрите на этот ужас и помните, что может произойти, когда совсем не ожидаешь.

Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Плохие дела у тех, кому море по колено на дороге.

От этих кадров просто перехватывает дыхание.

Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков. Также по теме: ТОП лучших уголовных туристов от Чрезвычайных новостей

А некоторым в ста метрах от перехода, хочется перейти дорогу, чтобы оказаться под колесами.

В столице мужчина одолевает восемь полос проспекта Победы, когда до отбойника оставалось несколько метров, его сносит Мерседес.

В Черкассах водитель БМВ, как слепой, не видит ни светофора, ни машин, которые таранит на полном ходу!

А на Сумщине водитель выпил лишнего и всадил трех друзей в грузовик — 18-летний товарищ скончался в железной мясорубке.

Посмотрите на этот ужас и помните, что может произойти, когда совсем не ожидаешь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 09.11.2021 20:23
09.11.2021 20:23

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