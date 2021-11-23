Коммунальщики присвоили себе заслуги жителей — невиданная наглость и скандал в Киеве

Комунальні вибухи: хто та коли відповідатиме?
Під дверима столичної багатоповерхівки комунальники викопали велетенське провалля
Комунальний колапс в Україні — ТОП порад як не замерзнути і вижити
У Херсоні неймовірна комунальна катастрофа: все затоплено, немає ні електрики, ні даху
Погодні аномалії і справжня спека з-під землі: прорив теплотраси в Києві
У Києві завівся комунальний розбишака: чому хуліганові навіть не світить покарання?
Запорожский коммунальщик попался на взятке в 35 тысяч гривен
Собак убивали те, кто должен их защищать