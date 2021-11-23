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Video: Коммунальщики присвоили себе заслуги жителей — невиданная наглость и скандал в Киеве

Кто-то молча делает свое дело, а кто-то лишь болтает и присваивает чужие заслуги. Коммунальный скандал в столице. Жители многоэтажки на Оболони остолбенели и не знали, как реагировать на такую ​​невиданную наглость. Ведь управляющая компания начала кичиться их отремонтированным лифтом. Мол, смотрите, вы же просили – и мы даже новенький линолеум постелили.[read_more_news] Но на самом деле несчастный лифт отремонтировали сами же жители. Деньги собрали, покрасили стены в подъезде, лампочки вкрутили и лифт тот злосчастный в божеский вид привели. Не ждать милости от коммунальщиков! А они дождались, пока их работу сделают за них и приписали подвиг себе. Зачем так позориться? Хоть прощения у людей попросили?

Коммунальщики присвоили себе заслуги жителей — невиданная наглость и скандал в Киеве
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Кто-то молча делает свое дело, а кто-то лишь болтает и присваивает чужие заслуги.

Коммунальный скандал в столице.

Жители многоэтажки на Оболони остолбенели и не знали, как реагировать на такую ​​невиданную наглость.

Ведь управляющая компания начала кичиться их отремонтированным лифтом.

Мол, смотрите, вы же просили – и мы даже новенький линолеум постелили. Также по теме: Мститель на Оболони не дает прохода коммунальщикам - гроза района любит разбивать им головы

Но на самом деле несчастный лифт отремонтировали сами же жители.

Деньги собрали, покрасили стены в подъезде, лампочки вкрутили и лифт тот злосчастный в божеский вид привели.

Не ждать милости от коммунальщиков!

А они дождались, пока их работу сделают за них и приписали подвиг себе.

Зачем так позориться?

Хоть прощения у людей попросили?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Коммунальщики присвоили себе заслуги жителей — невиданная наглость и скандал в Киеве / 23.11.2021 18:50
23.11.2021 18:50

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