Бывшая жена убила отца своего ребенка

Выпила, зарезала бывшего, оставила сына без родителей.

В Одесской области разгорелась настоящая семейная трагедия.

40-летние мужчина и женщина уже лет 10 не жили вместе, но он все равно каждый день приходил к ней с сыном.

В основном, рассказывают соседи, бывшие хорошо общались, но слишком часто выпивали. Также по теме: Убийство 21-летней Юлии Сокаль - ее бывший парень в суде не раскаивается

И в тот роковой день не обошлось без спиртного.

Так Дарья и Юрий начали ссориться.

Женщина вскочила с ножом и ударила мужа.

Удар оказался роковым.

Почему бывшая жена зарезала отца своего ребенка?

Почему местные разошлись во мнениях.

Смотрите и делайте правильные выводы.