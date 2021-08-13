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Video: Бывшая жена убила отца своего ребенка

Выпила, зарезала бывшего, оставила сына без родителей. В Одесской области разгорелась настоящая семейная трагедия. 40-летние мужчина и женщина уже лет 10 не жили вместе, но он все равно каждый день приходил к ней с сыном. В основном, рассказывают соседи, бывшие хорошо общались, но слишком часто выпивали. [read_more_news] И в тот роковой день не обошлось без спиртного. Так Дарья и Юрий начали ссориться. Женщина вскочила с ножом и ударила мужа. Удар оказался роковым. Почему бывшая жена зарезала отца своего ребенка? Почему местные разошлись во мнениях. Смотрите и делайте правильные выводы.

Бывшая жена убила отца своего ребенка
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Выпила, зарезала бывшего, оставила сына без родителей.

В Одесской области разгорелась настоящая семейная трагедия.

40-летние мужчина и женщина уже лет 10 не жили вместе, но он все равно каждый день приходил к ней с сыном.

В основном, рассказывают соседи, бывшие хорошо общались, но слишком часто выпивали. Также по теме: Убийство 21-летней Юлии Сокаль - ее бывший парень в суде не раскаивается

И в тот роковой день не обошлось без спиртного.

Так Дарья и Юрий начали ссориться.

Женщина вскочила с ножом и ударила мужа.

Удар оказался роковым.

Почему бывшая жена зарезала отца своего ребенка?

Почему местные разошлись во мнениях.

Смотрите и делайте правильные выводы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бывшая жена убила отца своего ребенка / 13.08.2021 19:47
13.08.2021 19:47

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