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Video: Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка

Страх, угрозы и отчаяние - в Киевской области целая школа оказалась в плену террористов. Правда, телефонных. Несколько месяцев неизвестные донимали педагогов утром, на уроках даже ночью - запугивали расправой над родными.[read_more_news] И бояться было чего, потому что негодяи знали все - от домашних адресов, до садов, которые посещают дети. Чем провинились учителя? Неужели влепили двойку не тому школьнику? Оказалось, все дело в деньгах, которые преподавательница украинского языка одолжила в кредитной конторе. Такое завертелось.

Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка
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Страх, угрозы и отчаяние — в Киевской области целая школа оказалась в плену террористов.

Правда, телефонных.

Несколько месяцев неизвестные донимали педагогов утром, на уроках даже ночью — запугивали расправой над родными. Также по теме: Газовые коллекторы вышли на охоту - подстерегают жертв и активно выбивают долги за газ

И бояться было чего, потому что негодяи знали все — от домашних адресов, до садов, которые посещают дети.

Чем провинились учителя?

Неужели влепили двойку не тому школьнику?

Оказалось, все дело в деньгах, которые преподавательница украинского языка одолжила в кредитной конторе.

Такое завертелось.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка / 04.11.2021 20:17
04.11.2021 20:17

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