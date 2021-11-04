Video: Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка

Страх, угрозы и отчаяние - в Киевской области целая школа оказалась в плену террористов. Правда, телефонных. Несколько месяцев неизвестные донимали педагогов утром, на уроках даже ночью - запугивали расправой над родными.[read_more_news] И бояться было чего, потому что негодяи знали все - от домашних адресов, до садов, которые посещают дети. Чем провинились учителя? Неужели влепили двойку не тому школьнику? Оказалось, все дело в деньгах, которые преподавательница украинского языка одолжила в кредитной конторе. Такое завертелось.