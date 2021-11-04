Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка

Обережно, кредит! На Черкащині півсотні людей дізналися, що стали жертвами аферистів
В Запоріжжі у пенсіонера не витримало серце, коли до нього навідались колектори
У Києві черговими жертвами колекторів стали 10-річний хлопчик та його мати
В Миколаєві через аварію на каналізаційному колекторі цілу вулицю залило нечистотами
Навколо однієї з київських квартир з новою силою розгорівся конфлікт між мешканцями та колекторами
Колектори залякали київську родину погрозами розправи із 8-річною донькою
Банду жорстоких колекторів затримали у Києві
У Києві колектори виселили пенсіонерку через невчасно сплачений кредит