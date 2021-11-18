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Video: Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей — ужас на Черниговщине

Настоящий ужас – на Черниговщине! В селе Кладьковцы муж хладнокровно расправился со своей женой. Весь вечер подонок издевался над женщиной. Только представьте![read_more_news] Бешеная пытка продолжалась на глазах у малолетних детей! В конце концов малыши не выдержали, и сын позвонил в полицию. Он умолял о помощи, но копы почему-то не приехали! Что помешало им спасти несчастную многодетную мать от верной смерти?! Вы будете очень удивлены, когда услышите причину!

Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей — ужас на Черниговщине
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Настоящий ужас – на Черниговщине!

В селе Кладьковцы муж хладнокровно расправился со своей женой.

Весь вечер подонок издевался над женщиной.

Только представьте! Также по теме: В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?

Бешеная пытка продолжалась на глазах у малолетних детей!

В конце концов малыши не выдержали, и сын позвонил в полицию.

Он умолял о помощи, но копы почему-то не приехали!

Что помешало им спасти несчастную многодетную мать от верной смерти?!

Вы будете очень удивлены, когда услышите причину!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей — ужас на Черниговщине / 18.11.2021 20:09
18.11.2021 20:09

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