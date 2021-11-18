Video: Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей — ужас на Черниговщине

Настоящий ужас – на Черниговщине! В селе Кладьковцы муж хладнокровно расправился со своей женой. Весь вечер подонок издевался над женщиной. Только представьте![read_more_news] Бешеная пытка продолжалась на глазах у малолетних детей! В конце концов малыши не выдержали, и сын позвонил в полицию. Он умолял о помощи, но копы почему-то не приехали! Что помешало им спасти несчастную многодетную мать от верной смерти?! Вы будете очень удивлены, когда услышите причину!