Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Такое и в страшном сне не приснится!

Только послушайте: на Львовщине муж разорвал ножом свою беременную жену, а потом еще и перерезал себе горло!

Это просто не укладывается в голове, но кровавую баню изверг устроил прямо на глазах у своих детей.

Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места трагедии и готова рассказать без преувеличения шокирующие детали этой семейной драмы.