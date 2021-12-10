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Video: Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло

Такое и в страшном сне не приснится! Только послушайте: на Львовщине муж разорвал ножом свою беременную жену, а потом еще и перерезал себе горло! Это просто не укладывается в голове, но кровавую баню изверг устроил прямо на глазах у своих детей. Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места трагедии и готова рассказать без преувеличения шокирующие детали этой семейной драмы.

Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло
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Такое и в страшном сне не приснится!

Только послушайте: на Львовщине муж разорвал ножом свою беременную жену, а потом еще и перерезал себе горло!

Это просто не укладывается в голове, но кровавую баню изверг устроил прямо на глазах у своих детей.

Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места трагедии и готова рассказать без преувеличения шокирующие детали этой семейной драмы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Любимый убил беременную жену на глазах у детей – не выдержал и перерезал себе горло / 10.12.2021 19:07
10.12.2021 19:07

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