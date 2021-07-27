Video: Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста В Винницкой области - митинг. После серии обысков и арестов имущества известной ювелирной компании съехались на акцию протеста сотни ее клиентов. Говорят - их инвестиции в этот бизнес были едва ли не единственной возможностью прокормить семью.

Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста 0 В Винницкой области — митинг. После серии обысков и арестов имущества известной ювелирной компании съехались на акцию протеста сотни ее клиентов. Говорят — их инвестиции в этот бизнес были едва ли не единственной возможностью прокормить семью. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. ICTV / Чрезвычайные новости / Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста