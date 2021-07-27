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Video: Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста

В Винницкой области - митинг. После серии обысков и арестов имущества известной ювелирной компании съехались на акцию протеста сотни ее клиентов. Говорят - их инвестиции в этот бизнес были едва ли не единственной возможностью прокормить семью.

Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста
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В Винницкой области — митинг.

После серии обысков и арестов имущества известной ювелирной компании съехались на акцию протеста сотни ее клиентов.

Говорят — их инвестиции в этот бизнес были едва ли не единственной возможностью прокормить семью.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Клиенты известной ювелирной компании съехались на акцию протеста / 27.07.2021 20:06
27.07.2021 20:06

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