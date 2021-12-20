Конец греховной идиллии! В Кропивницком накрыли наркосиндикат

Эти дельцы ежемесячно наваривали почти два миллиона гривен!

И настолько запрещенное занятие пришлось по душе, что перед соблазном легких денег не устоял даже отец одного из фигурантов. Также по теме: Нарколаборатория в Ладыжине - как банда снабжала наркотиками всю Винницкую область

Но вечно продолжаться греховная идиллия не могла, так как-то в дверь ко всем причастным одновременно постучали спецназовцы.

Ну, «постучали» – это еще очень мягко сказано.

Кадры, словно из голливудского боевика.