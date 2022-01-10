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Video: Казахстан в огне – начались массовые задержания и расстрелы

Уже больше недели Казахстан в огне, продолжаются кровавые столкновения, слышны выстрелы, горят автомобили, а граждане несколько дней подряд даже не имеют доступа к продуктовым магазинам. Все начиналось с обычной мирной акции, но внезапно всю страну покрыл сплошной хаос. [read_more_news] Вооруженные неизвестные разгромили столицу Казахстана Нур-Султан, штурмовали Алматинский аэропорт. В страну вошли военные, начались массовые задержания и расстрелы, было убито почти двести человек.

Казахстан в огне – начались массовые задержания и расстрелы
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Уже больше недели Казахстан в огне, продолжаются кровавые столкновения, слышны выстрелы, горят автомобили, а граждане несколько дней подряд даже не имеют доступа к продуктовым магазинам.

Все начиналось с обычной мирной акции, но внезапно всю страну покрыл сплошной хаос. Также по теме: Серия вооруженных нападений всколыхнула Казахстан

Вооруженные неизвестные разгромили столицу Казахстана Нур-Султан, штурмовали Алматинский аэропорт.

В страну вошли военные, начались массовые задержания и расстрелы, было убито почти двести человек.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Казахстан в огне – начались массовые задержания и расстрелы / 10.01.2022 20:00
10.01.2022 20:00

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