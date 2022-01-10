Казахстан в огне – начались массовые задержания и расстрелы

Уже больше недели Казахстан в огне, продолжаются кровавые столкновения, слышны выстрелы, горят автомобили, а граждане несколько дней подряд даже не имеют доступа к продуктовым магазинам.

Все начиналось с обычной мирной акции, но внезапно всю страну покрыл сплошной хаос. Также по теме: Серия вооруженных нападений всколыхнула Казахстан

Вооруженные неизвестные разгромили столицу Казахстана Нур-Султан, штурмовали Алматинский аэропорт.

В страну вошли военные, начались массовые задержания и расстрелы, было убито почти двести человек.