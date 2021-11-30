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Video: Кавалер бросил умирать избитую любимую на путях — опасные путешествия с незнакомцами в вагоне

Тело женщины нашла у путей работница железнодорожной станции в Полтавской области. Первое, что приходит в голову, несчастная попала под поезд или же совершила самоубийство. Но не в этом случае.[read_more_news] Женщину беспощадно забили до смерти. А тот, кто это совершил, спокойно сел в поезд и скрылся. Он несколько недель переезжал с места на место, но попался. Кто помог схватить преступника и какая богатая биография у этого предполагаемого убийцы? Ужас охватывает то, с какими подозрительными незнакомцами можно оказаться в одном вагоне.

Кавалер бросил умирать избитую любимую на путях — опасные путешествия с незнакомцами в вагоне
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Тело женщины нашла у путей работница железнодорожной станции в Полтавской области.

Первое, что приходит в голову, несчастная попала под поезд или же совершила самоубийство.

Но не в этом случае. Также по теме: Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

Женщину беспощадно забили до смерти.

А тот, кто это совершил, спокойно сел в поезд и скрылся.

Он несколько недель переезжал с места на место, но попался.

Кто помог схватить преступника и какая богатая биография у этого предполагаемого убийцы?

Ужас охватывает то, с какими подозрительными незнакомцами можно оказаться в одном вагоне.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кавалер бросил умирать избитую любимую на путях — опасные путешествия с незнакомцами в вагоне / 30.11.2021 20:17
30.11.2021 20:17

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