Кавалер бросил умирать избитую любимую на путях — опасные путешествия с незнакомцами в вагоне

Тело женщины нашла у путей работница железнодорожной станции в Полтавской области.

Первое, что приходит в голову, несчастная попала под поезд или же совершила самоубийство.

Но не в этом случае. Также по теме: Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

Женщину беспощадно забили до смерти.

А тот, кто это совершил, спокойно сел в поезд и скрылся.

Он несколько недель переезжал с места на место, но попался.

Кто помог схватить преступника и какая богатая биография у этого предполагаемого убийцы?

Ужас охватывает то, с какими подозрительными незнакомцами можно оказаться в одном вагоне.