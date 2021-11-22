Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова

Во Львове пьяный медбрат приехал оказывать ребенку помощь и влип в грандиозный скандал
Во Львове появились человеческие могилы на чужих огородах
Поезд сошел с рельсов — семнадцать вагонов упали в лесу. Катастрофа на железной дороге
В элитном селе под Львовом пассажир подрезал таксиста
Молодая «зайчиха» устроила концерт в маршрутке
Каникулы у бабушки завершились для любимого внука в реанимации
Из окна общежития из-за любимого выпала 17-летняя студентка
Погибла под поездом с песней на устах — трагедия под Львовом