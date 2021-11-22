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Video: Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова

Трагедия, которую даже представить страшно: в самом центре Львова две католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки. Жуткий момент зафиксировала уличная камера наблюдения. Водитель сначала остановился, но уже через секунду снова наехал на одну из монахинь и уже не тормозил вплоть до конечной остановки.[read_more_news] Бедную женщину изверг протягивал улицами города несколько километров, пока она не выпала из-под автобуса уже неживой. Чем объясняет такую ​​кровожадность горе-маршрутчик? Был ли он трезв? И что о нем рассказывают коллеги? Нашей Евгении Поликарповой удалось узнать действительно шокирующие факты.

Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова
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Трагедия, которую даже представить страшно: в самом центре Львова две католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки.

Жуткий момент зафиксировала уличная камера наблюдения.

Водитель сначала остановился, но уже через секунду снова наехал на одну из монахинь и уже не тормозил вплоть до конечной остановки. Также по теме: Роковое столкновение фуры и легковушки - в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Бедную женщину изверг протягивал улицами города несколько километров, пока она не выпала из-под автобуса уже неживой.

Чем объясняет такую ​​кровожадность горе-маршрутчик?

Был ли он трезв?

И что о нем рассказывают коллеги?

Нашей Евгении Поликарповой удалось узнать действительно шокирующие факты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова / 22.11.2021 19:43
22.11.2021 19:43

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