Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова

Трагедия, которую даже представить страшно: в самом центре Львова две католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки.

Жуткий момент зафиксировала уличная камера наблюдения.

Водитель сначала остановился, но уже через секунду снова наехал на одну из монахинь и уже не тормозил вплоть до конечной остановки. Также по теме: Роковое столкновение фуры и легковушки - в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Бедную женщину изверг протягивал улицами города несколько километров, пока она не выпала из-под автобуса уже неживой.

Чем объясняет такую ​​кровожадность горе-маршрутчик?

Был ли он трезв?

И что о нем рассказывают коллеги?

Нашей Евгении Поликарповой удалось узнать действительно шокирующие факты.