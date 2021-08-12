Катастрофа в Житомире — в реке Тетерев вымирает все живое, опасность для людей

Экологическая катастрофа в Житомире.

Там к реке Тетерев вылились тысячи тонн канализационных стоков.

Последствия не заставили себя долго ждать. Также по теме: Смерть на робочому місці. У каналізаційному люці загинули комунальники

Нечистоты, которые попали в главную водную артерию города и области, начали убивать в ней все живое.

Рыбоохранный патруль уже тонами вылавливает дохлую рыбу, а коммунальщики пытаются спасти ту, которая еще жива.

Что для этого делают, почему вообще возникла такая катастрофическая ситуация и удалось ли устранить саму причину?