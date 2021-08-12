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Video: Катастрофа в Житомире — в реке Тетерев вымирает все живое, опасность для людей

Экологическая катастрофа в Житомире. Там к реке Тетерев вылились тысячи тонн канализационных стоков. Последствия не заставили себя долго ждать.[read_more_news] Нечистоты, которые попали в главную водную артерию города и области, начали убивать в ней все живое. Рыбоохранный патруль уже тонами вылавливает дохлую рыбу, а коммунальщики пытаются спасти ту, которая еще жива. Что для этого делают, почему вообще возникла такая катастрофическая ситуация и удалось ли устранить саму причину?

Катастрофа в Житомире — в реке Тетерев вымирает все живое, опасность для людей
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Экологическая катастрофа в Житомире.

Там к реке Тетерев вылились тысячи тонн канализационных стоков.

Последствия не заставили себя долго ждать. Также по теме: Смерть на робочому місці. У каналізаційному люці загинули комунальники

Нечистоты, которые попали в главную водную артерию города и области, начали убивать в ней все живое.

Рыбоохранный патруль уже тонами вылавливает дохлую рыбу, а коммунальщики пытаются спасти ту, которая еще жива.

Что для этого делают, почему вообще возникла такая катастрофическая ситуация и удалось ли устранить саму причину?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Катастрофа в Житомире — в реке Тетерев вымирает все живое, опасность для людей / 12.08.2021 20:22
12.08.2021 20:22

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