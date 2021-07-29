Наказывая своих любовников, кровожадная дама получала садистское удовольствие — расправа на Львовщине

На Львовщине роковая пенсионерка шокировала весь город.

Вы только послушайте: в своем почтенном возрасте, вместо заботы о внуках, женщина годами издевалась над своим сожителем, и так жестоко, что бедный наконец отдал богу душу! Также по теме: В Киеве мужчина искал убежища, а получил нож в грудь и могилу в цементе

Но и это еще не все, хищница двое суток прятала от людей раненого мужчину, и вызвала медиков только тогда, когда преступление уже невозможно было скрыть.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте преступления, и выяснила, что в роковой бабушки было столько скелетов в шкафу, что хватило бы на целый бестселлер.