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Video: Наказывая своих любовников, кровожадная дама получала садистское удовольствие — расправа на Львовщине

На Львовщине роковая пенсионерка шокировала весь город. Вы только послушайте: в своем почтенном возрасте, вместо заботы о внуках, женщина годами издевалась над своим сожителем, и так жестоко, что бедный наконец отдал богу душу!   [read_more_news] Но и это еще не все, хищница двое суток прятала от людей раненого мужчину, и вызвала медиков только тогда, когда преступление уже невозможно было скрыть. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте преступления, и выяснила, что в роковой бабушки было столько скелетов в шкафу, что хватило бы на целый бестселлер.

Наказывая своих любовников, кровожадная дама получала садистское удовольствие — расправа на Львовщине
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На Львовщине роковая пенсионерка шокировала весь город.

Вы только послушайте: в своем почтенном возрасте, вместо заботы о внуках, женщина годами издевалась над своим сожителем, и так жестоко, что бедный наконец отдал богу душу!    Также по теме: В Киеве мужчина искал убежища, а получил нож в грудь и могилу в цементе

Но и это еще не все, хищница двое суток прятала от людей раненого мужчину, и вызвала медиков только тогда, когда преступление уже невозможно было скрыть.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте преступления, и выяснила, что в роковой бабушки было столько скелетов в шкафу, что хватило бы на целый бестселлер.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Наказывая своих любовников, кровожадная дама получала садистское удовольствие — расправа на Львовщине / 29.07.2021 20:12
29.07.2021 20:12

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