Карантинные ревизоры обходят церкви стороной? Рейды в Ровенской области

Поддельные ковид-сертификаты, открытые уголовные производства и штрафы в десятки тысяч гривен!

Ровенщина уже неделю в красной зоне и там свирепствуют карантинные ревизоры.

Проверяют кафе, рестораны, кинотеатры и гостиницы. Также по теме: Красная зона в Киеве 2021 – день первый. Реакция людей на жесткие правила

А вот церкви пока обходят стороной.

И зря, ведь именно там часто забывают не только о масках и социальной дистанции, но и агитируют людей отказываться от вакцинации.

Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.