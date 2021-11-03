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Video: Карантинные ревизоры обходят церкви стороной? Рейды в Ровенской области

Поддельные ковид-сертификаты, открытые уголовные производства и штрафы в десятки тысяч гривен! Ровенщина уже неделю в красной зоне и там свирепствуют карантинные ревизоры. Проверяют кафе, рестораны, кинотеатры и гостиницы. [read_more_news] А вот церкви пока обходят стороной. И зря, ведь именно там часто забывают не только о масках и социальной дистанции, но и агитируют людей отказываться от вакцинации. Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.

Карантинные ревизоры обходят церкви стороной? Рейды в Ровенской области
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Поддельные ковид-сертификаты, открытые уголовные производства и штрафы в десятки тысяч гривен!

Ровенщина уже неделю в красной зоне и там свирепствуют карантинные ревизоры.

Проверяют кафе, рестораны, кинотеатры и гостиницы. Также по теме: Красная зона в Киеве 2021 – день первый. Реакция людей на жесткие правила

А вот церкви пока обходят стороной.

И зря, ведь именно там часто забывают не только о масках и социальной дистанции, но и агитируют людей отказываться от вакцинации.

Все подробности далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Карантинные ревизоры обходят церкви стороной? Рейды в Ровенской области / 03.11.2021 20:12
03.11.2021 20:12

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