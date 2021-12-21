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Video: Шел праздновать корпоратив, но до ресторана так и не дошел! Жуткая авария под Киевом

Шел праздновать корпоратив, но даже не успел дойти до ресторана. Буквально в шаге от него оказался на том свете. Жуткая авария под Киевом. На Броварской объездной мужчину просто на зебре снес микроавтобус! Бедный погиб еще до приезда медиков. Неужели водитель был пьян? [read_more_news] Он никуда не убегал, но до сих пор гуляет на свободе, мол, ничего не нарушил. Но как же так? Почему не сбросил газ, когда приближался к пешеходному переходу? Игорь Шумик узнал шокирующие детали.

Шел праздновать корпоратив, но до ресторана так и не дошел! Жуткая авария под Киевом
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Шел праздновать корпоратив, но даже не успел дойти до ресторана.

Буквально в шаге от него оказался на том свете.

Жуткая авария под Киевом.

На Броварской объездной мужчину просто на зебре снес микроавтобус!

Бедный погиб еще до приезда медиков.

Неужели водитель был пьян? Также по теме: Парни попали в ДТП на угнанном авто - развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Он никуда не убегал, но до сих пор гуляет на свободе, мол, ничего не нарушил. Но как же так?

Почему не сбросил газ, когда приближался к пешеходному переходу?

Игорь Шумик узнал шокирующие детали.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Шел праздновать корпоратив, но до ресторана так и не дошел! Жуткая авария под Киевом / 21.12.2021 20:26
21.12.2021 20:26

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