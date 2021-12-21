Шел праздновать корпоратив, но до ресторана так и не дошел! Жуткая авария под Киевом

Шел праздновать корпоратив, но даже не успел дойти до ресторана.

Буквально в шаге от него оказался на том свете.

Жуткая авария под Киевом.

На Броварской объездной мужчину просто на зебре снес микроавтобус!

Бедный погиб еще до приезда медиков.

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Он никуда не убегал, но до сих пор гуляет на свободе, мол, ничего не нарушил. Но как же так?

Почему не сбросил газ, когда приближался к пешеходному переходу?

Игорь Шумик узнал шокирующие детали.