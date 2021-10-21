Его душила глубокая обида — кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области

Его душила глубокая обида.

Кровавой резней закончились посиделки знакомых в Макарове на Киевщине.

Врачи буквально с того света вытаскивали двух раненых друзей. Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Когда они пришли в себя — рассказали, что произошло во время застолья.

Кто же их так зверски зарезал?

Где тот мясник?

За что хотел убить товарищей?

Кровавая история.