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Video: Его душила глубокая обида — кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области

Его душила глубокая обида. Кровавой резней закончились посиделки знакомых в Макарове на Киевщине. Врачи буквально с того света вытаскивали двух раненых друзей. [read_more_news] Когда они пришли в себя - рассказали, что произошло во время застолья. Кто же их так зверски зарезал? Где тот мясник? За что хотел убить товарищей? Кровавая история.

Его душила глубокая обида — кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области
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Его душила глубокая обида.

Кровавой резней закончились посиделки знакомых в Макарове на Киевщине.

Врачи буквально с того света вытаскивали двух раненых друзей. Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Когда они пришли в себя — рассказали, что произошло во время застолья.

Кто же их так зверски зарезал?

Где тот мясник?

За что хотел убить товарищей?

Кровавая история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Его душила глубокая обида — кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области / 21.10.2021 20:05
21.10.2021 20:05

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