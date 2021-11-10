С гранатой в больницу — пациент навел суету в медучреждении Борисполя

Люди на грани жизни и смерти, медики теряют силы, потому что смертельная опасность все больше нависает над больницей.

Но кому-то, кажется, и ковида мало!

Не хватает, так сказать, взрывных ощущений.

В Борисполе на Киевщине прямо в медучреждении разгорелся настоящий переполох. Также по теме: Экс-боец Айдара ворвался в Кабмин с гранатой - что известно о Владимире Прохниче

В вещах пациента, больного коронавирусом, врачи нашли, представьте только, гранату.

Состояние 44-летнего внезапного мужчины ухудшилось, его переводили в реанимацию.

И уже в палате интенсивной терапии рядом с кислородным оборудованием медики заметили опасный боеприпас.

Что можно было предположить?

Неужели просто в больнице какой-нибудь психопат планировал теракт?

Откуда у полуобморочного пациента взялся такой дикий сюрприз?

Может, подкинул кто-нибудь?

Такого экшена там точно не ожидали.