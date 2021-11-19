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Video: История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль

Игорь Евтушенко – обычный дворник из херсонской школы. Зато на спортивной площадке он – настоящий бог! Вы только представьте себе! В 49 лет школьный работник уехал на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, и не просто так – он выиграл там золотую медаль! [read_more_news] А в школе, где Игорь работает уборщиком, никто и не подозревал, что незаметный дворник не только виртуозно владеет веником, но и прославит их на весь мир. Как мужчина с маленькой зарплатой умудрился доехать до Эмиратов и осуществить свою мечту? Он сейчас расскажет сам!

История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль
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Игорь Евтушенко – обычный дворник из херсонской школы.

Зато на спортивной площадке он – настоящий бог!

Вы только представьте себе!

В 49 лет школьный работник уехал на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, и не просто так – он выиграл там золотую медаль! Также по теме: Подлое убийство чемпиона по джиу-джитсу в Киеве - роковой удар ножом из-за украинского языка?

А в школе, где Игорь работает уборщиком, никто и не подозревал, что незаметный дворник не только виртуозно владеет веником, но и прославит их на весь мир.

Как мужчина с маленькой зарплатой умудрился доехать до Эмиратов и осуществить свою мечту?

Он сейчас расскажет сам!

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ICTV / Чрезвычайные новости / История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль / 19.11.2021 19:46
19.11.2021 19:46

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