Video: История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль
Игорь Евтушенко – обычный дворник из херсонской школы.
Зато на спортивной площадке он – настоящий бог!
Вы только представьте себе!
В 49 лет школьный работник уехал на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, и не просто так – он выиграл там золотую медаль! [read_more_news]
А в школе, где Игорь работает уборщиком, никто и не подозревал, что незаметный дворник не только виртуозно владеет веником, но и прославит их на весь мир.
Как мужчина с маленькой зарплатой умудрился доехать до Эмиратов и осуществить свою мечту?
Он сейчас расскажет сам!
История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль