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Video: Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов

Приходили пообщаться с симпатичными девушками, а попадали в ловушку! В столице правоохранители задержали целую банду вместе с ее главарем! Почти полтора года разбойники зарабатывали тем, что заманивали в свои бары иностранцев. [read_more_news] А потом подсовывали им чеки с нереальными суммами. И тогда жертве оставалось покорно платить или спорить, что в конечном итоге все равно закончится пустыми карманами, а то и помятыми боками. Интересно и то, что лидер группировки - тоже иностранец. В водовороте настоящей полицейской спецоперации был и Александр Храпач.

Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов
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Приходили пообщаться с симпатичными девушками, а попадали в ловушку!

В столице правоохранители задержали целую банду вместе с ее главарем!

Почти полтора года разбойники зарабатывали тем, что заманивали в свои бары иностранцев. Также по теме: Криминальный мир Полтавы пошатнулся - главарь оказался на скамье подсудимых

А потом подсовывали им чеки с нереальными суммами.

И тогда жертве оставалось покорно платить или спорить, что в конечном итоге все равно закончится пустыми карманами, а то и помятыми боками.

Интересно и то, что лидер группировки — тоже иностранец.

В водовороте настоящей полицейской спецоперации был и Александр Храпач.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов / 02.08.2021 20:06
02.08.2021 20:06

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