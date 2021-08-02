Video: Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов

Приходили пообщаться с симпатичными девушками, а попадали в ловушку! В столице правоохранители задержали целую банду вместе с ее главарем! Почти полтора года разбойники зарабатывали тем, что заманивали в свои бары иностранцев. [read_more_news] А потом подсовывали им чеки с нереальными суммами. И тогда жертве оставалось покорно платить или спорить, что в конечном итоге все равно закончится пустыми карманами, а то и помятыми боками. Интересно и то, что лидер группировки - тоже иностранец. В водовороте настоящей полицейской спецоперации был и Александр Храпач.