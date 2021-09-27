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Video: Именинница-убийца — после тостов и подарков на празднике полились реки крови

В свой день рождения подарила сама себе место в тюремной камере! Именины хозяйки дома и годовщина супружеской жизни - двойной семейный праздник. Вместе собрались родители, дети, внуки. Ну разве может что-то испортить такую идиллию?[read_more_news] А вот в поселке Киевской области после тостов и подарков пролились реки крови. Местные не верят, что такое могло произойти в благополучной семье. Вот что бывает, когда годами, как говорится, «не выносить сор из избы».

Именинница-убийца — после тостов и подарков на празднике полились реки крови
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В свой день рождения подарила сама себе место в тюремной камере!

Именины хозяйки дома и годовщина супружеской жизни — двойной семейный праздник.

Вместе собрались родители, дети, внуки.

Ну разве может что-то испортить такую идиллию? Также по теме: В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения

А вот в поселке Киевской области после тостов и подарков пролились реки крови.

Местные не верят, что такое могло произойти в благополучной семье.

Вот что бывает, когда годами, как говорится, «не выносить сор из избы».

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ICTV / Чрезвычайные новости / Именинница-убийца — после тостов и подарков на празднике полились реки крови / 27.09.2021 19:39
27.09.2021 19:39

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