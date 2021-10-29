Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа

Волна митингов пронеслась по Украине.

А все из-за заоблачного повышения цен на транспортировку газа.

Возмущению людей нет предела. Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

Потому что и без того высокая цена стала просто недоступной для населения.

Люди не понимают себя от ярости и требуют, чтобы их услышали.

Чем закончилось общественное обсуждение и удалось ли уманчанам договориться о цене в свою пользу?