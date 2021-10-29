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Video: Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа

Волна митингов пронеслась по Украине. А все из-за заоблачного повышения цен на транспортировку газа. Возмущению людей нет предела. [read_more_news] Потому что и без того высокая цена стала просто недоступной для населения. Люди не понимают себя от ярости и требуют, чтобы их услышали. Чем закончилось общественное обсуждение и удалось ли уманчанам договориться о цене в свою пользу?

Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа
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Волна митингов пронеслась по Украине.

А все из-за заоблачного повышения цен на транспортировку газа.

Возмущению людей нет предела. Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

Потому что и без того высокая цена стала просто недоступной для населения.

Люди не понимают себя от ярости и требуют, чтобы их услышали.

Чем закончилось общественное обсуждение и удалось ли уманчанам договориться о цене в свою пользу?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа / 29.10.2021 20:01
29.10.2021 20:01

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