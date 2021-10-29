Video: Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа
Волна митингов пронеслась по Украине.
А все из-за заоблачного повышения цен на транспортировку газа.
Возмущению людей нет предела. [read_more_news]
Потому что и без того высокая цена стала просто недоступной для населения.
Люди не понимают себя от ярости и требуют, чтобы их услышали.
Чем закончилось общественное обсуждение и удалось ли уманчанам договориться о цене в свою пользу?
Волна митингов пронеслась Украиной из-за заоблачного повышения цен за транспортировку газа