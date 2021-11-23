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Video: Кто заказал расстрел семьи? Задержали стрелка, совершившего резонансное преступление под Киевом

Целил во всю семью намеренно! Помните эту ужасающую драму, развернувшуюся под Киевом? Неизвестный наемник в камуфляже подбежал к супругам с маленьким ребенком, когда те садились в свой автомобиль, и в упор начал расстреливать! Тогда пули попали в водителя – к счастью, глава семьи отделался легкими ранениями, потому что пистолет был травмат. [read_more_news] Спецоперация по поиску преступника длилась долгие полтора месяца и в конце концов на запястьях вероятного бандита таки щелкнули наручники. Представьте, его поймали в Запорожье! Что это за сумасшедший? Почему взялся бить по людям из оружия? Может быть, маньяк? Оказалось, история крайне запутана, ну просто настоящий боевик - с опасными преследованиями, угрозами, поджогами и сотнями тысяч долларов на кону. Юлия Хижняк сейчас все расскажет.

Кто заказал расстрел семьи? Задержали стрелка, совершившего резонансное преступление под Киевом
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Целил во всю семью намеренно!

Помните эту ужасающую драму, развернувшуюся под Киевом?

Неизвестный наемник в камуфляже подбежал к супругам с маленьким ребенком, когда те садились в свой автомобиль, и в упор начал расстреливать!

Тогда пули попали в водителя – к счастью, глава семьи отделался легкими ранениями, потому что пистолет был травмат. Также по теме: Отсоединяли проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли! В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков

Спецоперация по поиску преступника длилась долгие полтора месяца и в конце концов на запястьях вероятного бандита таки щелкнули наручники.

Представьте, его поймали в Запорожье! Что это за сумасшедший?

Почему взялся бить по людям из оружия? Может быть, маньяк?

Оказалось, история крайне запутана, ну просто настоящий боевик — с опасными преследованиями, угрозами, поджогами и сотнями тысяч долларов на кону.

Юлия Хижняк сейчас все расскажет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кто заказал расстрел семьи? Задержали стрелка, совершившего резонансное преступление под Киевом / 23.11.2021 19:43
23.11.2021 19:43

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