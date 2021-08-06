Video: Кто терроризирует депутата? Уголовник выполнял огненный заказ на народного избранника
Ночью в имение депутата Черниговского облсовета пробирается неизвестный и полностью сжигает внедорожник избранника.
Правоохранители бросили все силы на поиски этого бесстрашного поджигателя.
И выясняют, что тот самый мужчина еще и пытался уничтожить огнем элитный дом бизнесменов, но уже под Киевом!
Задержан бывший зэк, который всего несколько месяцев назад вышел на свободу.[read_more_news]
Неужели этот неадекват просто уничтожает имущество богатых, возможно ли это месть одной семье?
Может поджигатель работал на заказ?
Интересно, что на это говорит сам задержанный и для чего он хранил патроны к автомату?
Кто терроризирует депутата? Уголовник выполнял огненный заказ на народного избранника