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Video: Кто терроризирует депутата? Уголовник выполнял огненный заказ на народного избранника

Ночью в имение депутата Черниговского облсовета пробирается неизвестный и полностью сжигает внедорожник избранника. Правоохранители бросили  все силы на поиски этого бесстрашного поджигателя. И выясняют, что тот самый мужчина еще и пытался уничтожить огнем элитный дом бизнесменов, но уже под Киевом! Задержан бывший зэк, который всего несколько месяцев назад вышел на свободу.[read_more_news] Неужели этот неадекват просто уничтожает имущество богатых, возможно ли это месть одной семье? Может поджигатель работал на заказ? Интересно, что на это говорит сам задержанный и для чего он хранил патроны к автомату?

Кто терроризирует депутата? Уголовник выполнял огненный заказ на народного избранника
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Ночью в имение депутата Черниговского облсовета пробирается неизвестный и полностью сжигает внедорожник избранника.

Правоохранители бросили  все силы на поиски этого бесстрашного поджигателя.

И выясняют, что тот самый мужчина еще и пытался уничтожить огнем элитный дом бизнесменов, но уже под Киевом!

Задержан бывший зэк, который всего несколько месяцев назад вышел на свободу. Также по теме: Жены депутатов тоже плачут! Как муж пытался выжечь ревность пламенем ненависти

Неужели этот неадекват просто уничтожает имущество богатых, возможно ли это месть одной семье?

Может поджигатель работал на заказ?

Интересно, что на это говорит сам задержанный и для чего он хранил патроны к автомату?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Кто терроризирует депутата? Уголовник выполнял огненный заказ на народного избранника / 06.08.2021 19:57
06.08.2021 19:57

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