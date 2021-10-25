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Video: Хотел помочь дочери навести порядок на огороде и погиб от огня на Житомирщине

Хотел помочь дочери навести порядок на огороде и погиб. В Житомирской области в поселке Романове восьмидесятилетний дедушка решил сжечь сухие остатки овощей и сухостой, но не справился с огнем и тот понесся в сторону дома. Спасти дом, и всю улицу от возгорания помогла соседка. [read_more_news] А вот спасти самого хозяина уже не смог никто - мужчину со страшными ожогами и уже неживого спасатели обнаружили только тогда, когда потушили горящее поле. Какие правила нарушил пенсионер, разведя костер на огороде, и почему не смог избежать смерти? Версий гибели мужчины есть несколько и о них расскажет Татьяна Островщук.

Хотел помочь дочери навести порядок на огороде и погиб от огня на Житомирщине
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Хотел помочь дочери навести порядок на огороде и погиб.

В Житомирской области в поселке Романове восьмидесятилетний дедушка решил сжечь сухие остатки овощей и сухостой, но не справился с огнем и тот понесся в сторону дома.

Спасти дом, и всю улицу от возгорания помогла соседка. Также по теме: Пожарные Кропивницкого на ушах - два жутких пожара охватили город

А вот спасти самого хозяина уже не смог никто — мужчину со страшными ожогами и уже неживого спасатели обнаружили только тогда, когда потушили горящее поле.

Какие правила нарушил пенсионер, разведя костер на огороде, и почему не смог избежать смерти?

Версий гибели мужчины есть несколько и о них расскажет Татьяна Островщук.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Хотел помочь дочери навести порядок на огороде и погиб от огня на Житомирщине / 25.10.2021 20:05
25.10.2021 20:05

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