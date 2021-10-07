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Video: Хочешь ехать в маршрутке — вакцинируйся! Проезд в транспорте будет доступен только по ковид-сертификатам?

Хочешь ехать в маршрутке - вакцинируйся. Ну или неси справку о здоровье. В противном случае ходи пешком. К такому категорическому шагу прибегли чиновники Мелитополя. [read_more_news] Это Запорожская область. Там сначала громко отпраздновали День Города с тысячной толпой, а теперь схватились за голову - больных коронавирус за последнюю неделю столько, что уже почти не осталось мест в больнице. Посидели, подумали - как же уменьшить количество зараженных? Ну и решили - ударить по транспорту - а именно не пускать в салон невакцинированных. Но работает ли это правило на практике? Наши журналисты провели собственный эксперимент.

Хочешь ехать в маршрутке — вакцинируйся! Проезд в транспорте будет доступен только по ковид-сертификатам?
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Хочешь ехать в маршрутке — вакцинируйся.

Ну или неси справку о здоровье.

В противном случае ходи пешком.

К такому категорическому шагу прибегли чиновники Мелитополя. Также по теме: В Мелитополе коп протаранил джипом машину, где ехала семья с маленьким ребенком

Это Запорожская область.

Там сначала громко отпраздновали День Города с тысячной толпой, а теперь схватились за голову — больных коронавирус за последнюю неделю столько, что уже почти не осталось мест в больнице.

Посидели, подумали — как же уменьшить количество зараженных?

Ну и решили — ударить по транспорту — а именно не пускать в салон невакцинированных.

Но работает ли это правило на практике?

Наши журналисты провели собственный эксперимент.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Хочешь ехать в маршрутке — вакцинируйся! Проезд в транспорте будет доступен только по ковид-сертификатам? / 07.10.2021 20:08
07.10.2021 20:08

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