seach
ICTV - Разом краще

Video: Парни попали в ДТП на угнанном авто — развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Развлечения довели до страшной трагедии. В небольшом городке Чугуеве Харьковской области 16-летний подросток обманом завладел чужим автомобилем на мойке и поехал кататься со взрослым 26-летним товарищем. Парни кружили по дорогам городка и когда выехали на трассу, за руль белого Рено полез старший парень. Мчался как неистовый и в темноте снес пешехода. Поняв, что произошло, ребята покинули пострадавшего на дороге, спрятали машину в кустарниках и бросились наутек.[read_more_news] Не известно, выжил ли после такого 19-летний студент, если бы так и остался на дороге без сознания. Вы будете ошеломлены, но спас парня именно владелец похищенного автомобиля. Он не только в сплошной тьме нашел пострадавшего, но и вовремя вызвал ему скорую. Сейчас студент все еще находится в больнице. А вот тех, кто его туда отправил, правоохранители уже задержали. Понесут ли они наказание? И что теперь говорит мать несовершеннолетнего парня?

Парни попали в ДТП на угнанном авто — развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве
0 Комментировать

Развлечения довели до страшной трагедии.

В небольшом городке Чугуеве Харьковской области 16-летний подросток обманом завладел чужим автомобилем на мойке и поехал кататься со взрослым 26-летним товарищем.

Парни кружили по дорогам городка и когда выехали на трассу, за руль белого Рено полез старший парень.

Мчался как неистовый и в темноте снес пешехода.

Поняв, что произошло, ребята покинули пострадавшего на дороге, спрятали машину в кустарниках и бросились наутек. Также по теме: Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь

Не известно, выжил ли после такого 19-летний студент, если бы так и остался на дороге без сознания.

Вы будете ошеломлены, но спас парня именно владелец похищенного автомобиля.

Он не только в сплошной тьме нашел пострадавшего, но и вовремя вызвал ему скорую.

Сейчас студент все еще находится в больнице.

А вот тех, кто его туда отправил, правоохранители уже задержали.

Понесут ли они наказание?

И что теперь говорит мать несовершеннолетнего парня?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Парни попали в ДТП на угнанном авто — развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве / 10.12.2021 20:01
10.12.2021 20:01

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь