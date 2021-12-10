Парни попали в ДТП на угнанном авто — развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Развлечения довели до страшной трагедии.

В небольшом городке Чугуеве Харьковской области 16-летний подросток обманом завладел чужим автомобилем на мойке и поехал кататься со взрослым 26-летним товарищем.

Парни кружили по дорогам городка и когда выехали на трассу, за руль белого Рено полез старший парень.

Мчался как неистовый и в темноте снес пешехода.

Поняв, что произошло, ребята покинули пострадавшего на дороге, спрятали машину в кустарниках и бросились наутек. Также по теме: Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь

Не известно, выжил ли после такого 19-летний студент, если бы так и остался на дороге без сознания.

Вы будете ошеломлены, но спас парня именно владелец похищенного автомобиля.

Он не только в сплошной тьме нашел пострадавшего, но и вовремя вызвал ему скорую.

Сейчас студент все еще находится в больнице.

А вот тех, кто его туда отправил, правоохранители уже задержали.

Понесут ли они наказание?

И что теперь говорит мать несовершеннолетнего парня?