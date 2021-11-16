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Video: Парень сорвался с тридцатиметровой высоты на глазах у детей — ужас в Днепре

В Днепре ужас – по-другому и не назовешь – происходило на глазах у многочисленных свидетелей, среди которых были даже дети! Представьте картину! На огромной недостройке висел молодой человек – на высоте тридцать метров – это десятый этаж! [read_more_news] Он из последних сил придирался за жизнь, а все вокруг снимали это на телефоны. Спасать беднягу бросились местные подростки и полезли к нему! Что из этого вышло? Чем все кончилось! Сразу предупреждаю – следующий сюжет – не для слабонервных! Такие сцены точно на всю жизнь запомнятся очевидцам!

Парень сорвался с тридцатиметровой высоты на глазах у детей — ужас в Днепре
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В Днепре ужас – по-другому и не назовешь – происходило на глазах у многочисленных свидетелей, среди которых были даже дети!

Представьте картину!

На огромной недостройке висел молодой человек – на высоте тридцать метров – это десятый этаж! Также по теме: В Киеве сорвался лифт с 16 этажа с человеком в кабине

Он из последних сил придирался за жизнь, а все вокруг снимали это на телефоны.

Спасать беднягу бросились местные подростки и полезли к нему!

Что из этого вышло?

Чем все кончилось!

Сразу предупреждаю – следующий сюжет – не для слабонервных!

Такие сцены точно на всю жизнь запомнятся очевидцам!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Парень сорвался с тридцатиметровой высоты на глазах у детей — ужас в Днепре / 16.11.2021 19:51
16.11.2021 19:51

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