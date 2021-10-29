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Video: Харьков – столица жутких ДТП! Женщина за рулем Инфинити отправила человека на тот свет

На дорогах Харькова продолжают гибнуть люди. Буквально через несколько часов после завершения судебного заседания по мере пресечения Николаю Харьковскому, в 400 метрах от места предыдущего ДТП произошел очередной смертельный наезд на человека. По жестокой иронии судьбы, на тот свет 72-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе отправила водитель за рулем, не поверите, опять-таки Инфинити.[read_more_news] Правда, на этот раз уже белого цвета. Женщина просто не заметила пенсионерку, переходившую дорогу зеброй. От удара бедную отбросила на встречную полосу, где там ее еще и переехал легковой автомобиль Део. Что же такое происходит с харьковскими водителями? И почему город постепенно превращается в некую столицу жутких ДТП?

Харьков – столица жутких ДТП! Женщина за рулем Инфинити отправила человека на тот свет
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На дорогах Харькова продолжают гибнуть люди.

Буквально через несколько часов после завершения судебного заседания по мере пресечения Николаю Харьковскому, в 400 метрах от места предыдущего ДТП произошел очередной смертельный наезд на человека.

По жестокой иронии судьбы, на тот свет 72-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе отправила водитель за рулем, не поверите, опять-таки Инфинити. Также по теме: Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП

Правда, на этот раз уже белого цвета.

Женщина просто не заметила пенсионерку, переходившую дорогу зеброй.

От удара бедную отбросила на встречную полосу, где там ее еще и переехал легковой автомобиль Део.

Что же такое происходит с харьковскими водителями?

И почему город постепенно превращается в некую столицу жутких ДТП?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Харьков – столица жутких ДТП! Женщина за рулем Инфинити отправила человека на тот свет / 29.10.2021 19:40
29.10.2021 19:40

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