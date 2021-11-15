Громкий взрыв, сокрушительный пожар и мертвые тела — адский переполох в Днепре

Громкий взрыв, сокрушительный пожар, и два мертвых тела.

Адский переполох – в пятиэтажке в Днепре.

На рассвете загорелась квартира на втором этаже.

Пожарные примчались молниеносно.

Вот только вместо тушить огонь и спасать людей, вынуждены были терять драгоценные минуты и прокладывать длинную магистральную линию из семи пожарных рукавов! Также по теме: Звуки взрывов и автоматная очередь. Входы и выходы выставочного центра в Киеве заблокированы - что происходило

Потому что подъехать к дому не могли!

Так же как и скорая и газовая служба!

Вот какая цена хаотически припаркованных во дворе машин!

А когда наконец дали воду и потушили огонь, в квартире были уже обгоревшие человеческие тела!

И жертв могло быть гораздо больше!

Только посмотрите!