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Video: Громкий взрыв, сокрушительный пожар и мертвые тела — адский переполох в Днепре

Громкий взрыв, сокрушительный пожар, и два мертвых тела. Адский переполох – в пятиэтажке в Днепре. На рассвете загорелась квартира на втором этаже. Пожарные примчались молниеносно. Вот только вместо тушить огонь и спасать людей, вынуждены были терять драгоценные минуты и прокладывать длинную магистральную линию из семи пожарных рукавов! [read_more_news] Потому что подъехать к дому не могли! Так же как и скорая и газовая служба! Вот какая цена хаотически припаркованных во дворе машин! А когда наконец дали воду и потушили огонь, в квартире были уже обгоревшие человеческие тела! И жертв могло быть гораздо больше! Только посмотрите!

Громкий взрыв, сокрушительный пожар и мертвые тела — адский переполох в Днепре
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Громкий взрыв, сокрушительный пожар, и два мертвых тела.

Адский переполох – в пятиэтажке в Днепре.

На рассвете загорелась квартира на втором этаже.

Пожарные примчались молниеносно.

Вот только вместо тушить огонь и спасать людей, вынуждены были терять драгоценные минуты и прокладывать длинную магистральную линию из семи пожарных рукавов! Также по теме: Звуки взрывов и автоматная очередь. Входы и выходы выставочного центра в Киеве заблокированы - что происходило

Потому что подъехать к дому не могли!

Так же как и скорая и газовая служба!

Вот какая цена хаотически припаркованных во дворе машин!

А когда наконец дали воду и потушили огонь, в квартире были уже обгоревшие человеческие тела!

И жертв могло быть гораздо больше!

Только посмотрите!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Громкий взрыв, сокрушительный пожар и мертвые тела — адский переполох в Днепре / 15.11.2021 19:17
15.11.2021 19:17

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