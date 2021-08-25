seach
ICTV - Разом краще

Video: Громко отпраздновал День Независимости — 19-летний водитель отправил на тот свет трех человек

На Львовщине произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове: 19-летний юноша так громко праздновал День Независимости, что отправил на тот свет сразу трех человек, а сам вместе с еще шестью совсем юными ребятами оказался в больнице. В это трудно поверить, но молодой человек сел за руль изрядно выпившим и при этом умудрился разогнаться до 225 километров в час. По крайней мере именно такую ​​скорость зафиксировал спидометр гонщика в момент столкновения с местным такси, которое перевозило компанию из шести практически еще подростков. В этом кровавом месиве погиб водитель такси и двое его пассажиров: 16 и 19 лет. Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места ужасной аварии, и то, что ей удалось узнать без преувеличения шокирует

Громко отпраздновал День Независимости — 19-летний водитель отправил на тот свет трех человек
0 Комментировать

На Львовщине произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове: 19-летний юноша так громко праздновал День Независимости, что отправил на тот свет сразу трех человек, а сам вместе с еще шестью совсем юными ребятами оказался в больнице.

В это трудно поверить, но молодой человек сел за руль изрядно выпившим и при этом умудрился разогнаться до 225 километров в час.

По крайней мере именно такую ​​скорость зафиксировал спидометр гонщика в момент столкновения с местным такси, которое перевозило компанию из шести практически еще подростков.

В этом кровавом месиве погиб водитель такси и двое его пассажиров: 16 и 19 лет.

Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места ужасной аварии, и то, что ей удалось узнать без преувеличения шокирует

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Громко отпраздновал День Независимости — 19-летний водитель отправил на тот свет трех человек / 25.08.2021 19:37
25.08.2021 19:37

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь