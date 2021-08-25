Громко отпраздновал День Независимости — 19-летний водитель отправил на тот свет трех человек

На Львовщине произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове: 19-летний юноша так громко праздновал День Независимости, что отправил на тот свет сразу трех человек, а сам вместе с еще шестью совсем юными ребятами оказался в больнице.

В это трудно поверить, но молодой человек сел за руль изрядно выпившим и при этом умудрился разогнаться до 225 километров в час.

По крайней мере именно такую ​​скорость зафиксировал спидометр гонщика в момент столкновения с местным такси, которое перевозило компанию из шести практически еще подростков.

В этом кровавом месиве погиб водитель такси и двое его пассажиров: 16 и 19 лет.

Наша Евгения Поликарпова только что вернулась с места ужасной аварии, и то, что ей удалось узнать без преувеличения шокирует