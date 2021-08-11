Громкое задержание вице-мэра Николаева — как удалось нагреть городской бюджет

27000000 из ста — именно столько по мнению следователей НАБУ украли николаевские чиновники вместе с одесскими бизнесменами.

Национальное антикоррупционное бюро задержало вице-мэра и по совместительству директора николаевского департамента ЖКХ, его заместителя и еще шестерых предпринимателей, которые, по версии следствия, и «нагрели» николаевский бюджет во время реконструкции центральной площади города. Также по теме: Смертельное ДТП на ровной и пустой дороге в Николаевской области - что случилось на самом деле

Завершено на данный строительство, почему же главный «майдан» Николаева уже давно стал олицетворением скандалов и действительно чиновники смогли нагло украсть вплоть четверть суммы, тендер на которую выиграла скандально известная фирма одесской депутата горсовета?

Смотрите в следующем сюжете.