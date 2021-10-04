seach
ICTV - Разом краще

Video: Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата

Дерзко расстреляли прямо на пороге дома. Громкое задержание киллеров в Днепре. Спецназовцы прямо посреди оживленного проспекта взяли организатора и двух исполнителей заказного убийства. [read_more_news] Три года назад двумя выстрелами прямо в голову они расправились с 31-летним помощником местного депутата. В луже собственной крови уже в агонии мужчину нашли соседи и даже успели увидеть двух киллеров, которые в масках бежали вглубь улицы. Почему же их не могли найти долгих три года, кем они оказались и за что устроили такую ​​кровавую и показательную казнь?

Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата
0 Комментировать

Дерзко расстреляли прямо на пороге дома.

Громкое задержание киллеров в Днепре.

Спецназовцы прямо посреди оживленного проспекта взяли организатора и двух исполнителей заказного убийства. Также по теме: Богдан Копитко: найкривавіше замовне вбивство року

Три года назад двумя выстрелами прямо в голову они расправились с 31-летним помощником местного депутата.

В луже собственной крови уже в агонии мужчину нашли соседи и даже успели увидеть двух киллеров, которые в масках бежали вглубь улицы.

Почему же их не могли найти долгих три года, кем они оказались и за что устроили такую ​​кровавую и показательную казнь?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата / 04.10.2021 19:57
04.10.2021 19:57

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь