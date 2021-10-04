Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата

Дерзко расстреляли прямо на пороге дома.

Громкое задержание киллеров в Днепре.

Спецназовцы прямо посреди оживленного проспекта взяли организатора и двух исполнителей заказного убийства. Также по теме: Богдан Копитко: найкривавіше замовне вбивство року

Три года назад двумя выстрелами прямо в голову они расправились с 31-летним помощником местного депутата.

В луже собственной крови уже в агонии мужчину нашли соседи и даже успели увидеть двух киллеров, которые в масках бежали вглубь улицы.

Почему же их не могли найти долгих три года, кем они оказались и за что устроили такую ​​кровавую и показательную казнь?