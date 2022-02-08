Громкое убийство Алины Корниенко в Балаклее – свекор взял на себя грех родного сына?

Все тело, словно решето, потрепанное отверткой.

Без головы и одного пальца на правой руке.

В таком ужасном состоянии после нескольких суток поисков в небольшом городке Балаклеи Харьковской области нашли 37-летнюю мать двоих детей — Альбину Корниенко.

Это убийство с неописуемой зверской жестокостью ошеломило всю страну.

На след безжалостного душегуба правоохранители вышли почти сразу.

Им оказался бывший свекор женщины и дедушка ее младшего сына – 58-летний мужчина. Также по теме: Свекор заколол экс-невестку отверткой и закопал в карьере на Харьковщине

Пенсионер во всем признался, казалось бы, каялся.

И даже настаивал как можно скорее рассмотреть его дело в суде.

Вот только объяснить мотив так и не смог.

Но родные убитой женщины уверены – он взял чужой грех на себя.

Кто же на самом деле с такой зверской яростью поиздевался над женщиной?

За что? Драма, от которой становится неловко.